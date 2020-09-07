أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو بعد خفض السعودية حدود مبيعاتها

وخلال جلسة تداول أوروبية في حوالي الساعة 5:50 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت القياسي العالمي LCOc1 بنسبة 1.4٪ إلى 42.04 دولارًا للبرميل، منخفضًا 62 سنتًا لليوم الرابع على التوالي في أكبر انخفاض مطول منذ انهيار أسعار النفط التاريخي في أبريل.

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وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) ، بدورها ، 63 سنتًا ، أو 1.6٪ ، إلى 39.14 دولارًا للبرميل ، في انخفاض سبقه تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 38.55 دولارًا ، وهو أدنى مستوى منذ 10 يوليو.

جاءت التطورات بعد أيام قليلة من إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض قدره 9.4 مليون برميل أسبوعيًا في إمدادات الخام الأمريكية ، فضلًا عن انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 4.3 مليون برميل ، وهو أمر فشل، مع ذلك، في زيادة إثارة النفط، للأسعار وسط ضعف الطلب.