الشرطة الفرنسية تعتقل ”قاتل الأحصنة” 

أفادت قناة "بي إف إم" الفرنسية يوم الاثنين، بأنه تم اعتقال رجل في شرق فرنسا في إطار تحقيق في سلسلة من الهجمات الأخيرة على الخيول في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة في وقت سابق، إن شخصين يشتبه في قيامهما بقتل وتشويه الخيول في جميع أنحاء فرنسا بعد أن دق مالك حصان بالقرب من ديجون ناقوس الخطر.

وأفادت الشرطة الفرنسية بأنها أرسلت 40 رجل أمن إلى مدينة ديجون شرق البلاد للبحث عن شخصين يشبه بتورطهما في سلسلة اعتداءات عنيفة وغامضة استهدفت أحصنة.

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وجاءت هذه الخطوة إثر اعتداء أخير استهدف حصانا يوم الأحد، ضمن سلسلة هجمات أثارت الكثير من التساؤلات.

وأشارت صحيفة "لوبوان" إلى أن الاعتداءات تتمثل غالبا في قطع الأذن اليمنى للأحصنة، على طريقة مصارعي الثيران الذين يقومون بنفس الممارسة للتعبير عن نصرهم.

ولا يزال المسؤولون في حيرة من أمرهم بشأن سبب هذه الاعتداءات، في حين أشار بعض المتابعين إلى أنها قد تكون من عمل إحدى الطوائف الدينية الصغيرة.