إسبانيا.. الإصابات بكورونا تتجاوز الـ500 ألف 

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ500 ألف، لتصبح بذلك أول بلد في غرب أوروبا يجتاز حاجز النصف مليون إصابة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع حالات الإصابة إلى 525549 اليوم الاثنين، مقارنة مع 498989 حالة سجلت حتى يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت الوزارة أن 2440 إصابة تم تسجيلها في الـ24 ساعة الأخيرة. ويأتي هذا الارتفاع في حالات العدوى تزامنا مع إعادة فتح المدارس.
وجرى رصد أغلب الإصابات لدى الشباب والصغار الذين لم تظهر على كثير منهم أية أعراض بفضل جهازهم المناعي القوي، كما أن معدل الوفيات يبقى أقل بكثير من فترة الذروة في شهري مارس وأبريل، حيث تجاوز معدل الوفيات اليومية وقتها 800 حالة.
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