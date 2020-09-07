المشري: مباحثات المغرب وجنيف بشأن الأزمة الليبية ليست ملزمة

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، اليوم الاثنين، ما يجري في المغرب بأنه مشاورات وليس انطلاقا لحوار بالمعنى الدقيق للكلمة.

وأضاف، بحسب ما نشرت صحيفة "الوسط" الليبية، أنها: "وفود للتشاور، وهذه المشاورات طبيعتها غير رسمية، لكنها للبحث عن سبل بدء الحوار. الحوار كان في تونس لفترة طويلة ووصل المجلسين - الأعلى ومجلس النواب - إلى تفاهمات معينة فيما يتعلق بتعديل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وفصل رئيس الحكومة، وآليات اختيار المناصب السيادية السبعة المشهورة".

وتابع: هي مباحثات تمهيدية لانطلاق الحوار، كما تطرق إلى حوارات جنيف، قائلا إنها أقرب إلى ما يسمى بجلسة عصف ذهني بين مختلف الأطراف الليبية لكيفية لخروج من الأزمة الليبية الحالية، وهي أيضا ليست ملزمة في نتائجها وليست ذات طابع رسمي أيضا.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن هناك مندوبين عن بعض الشخصيات أكثر من كونها حوارات بالمعنى الدقيق. هذين المسارين، مسارات تمهيدية لعودة الحوار قريبا جدا. نحن نؤيد عودة الحوار. ونرفض الحلول العسكرية وبقوة. وأضاف: "ما يحدث في هذه الاجتماعات ليس كما يدعي البعض الذين يحاولون أن يشوشوا - وما أكثر المشوشين - أن هذه تقسيم مناصب.. هذا غير صحيح بالمرة.. هذا بحث عن حلول للأزمة الليبية التي أصبحت تضر بالوطن وتهدد الأمن القومي وما يتعلق بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.. كل هذه الأشياء أصبحت في خطر.. نحن نبحث في سبل إعادة الحوار بدل من سبل استئناف القتال.