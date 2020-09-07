أخبار اليمن : وفاة الامين العام ونائب رئيس المؤتمر الاسبق عبدالقادر باجمال

وفاة الامين العام ونائب رئيس المؤتمر الاسبق عبدالقادر باجمالغيب الموت رئيس الوزراء الأسبق، الأمين العام ونائب رئيس المؤتمر الأسبق للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبدالقادر عبد الرحمن باجمال عن عمر ناهز الـ74 قضى معظمها في خدمة الوطن، وكان من أبرز رجالات الدولة خلال العقود الخمسة الماضية الذين افنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

وتقلد الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال مناصب قيادية متعددة في الدولة خلال العقود الماضية وتبنى برنامج الإصلاحات الاقتصادية ،

كما شغل منصب امين عام المؤتمر الشعبي العام، ونائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، وانتخب لعضوية اللجنة الدائمة للمؤتمر التكميلي الرابع، كما انتخب عضوا باللجنة العامة في 1990م.

وبرحيل الأستاذ عبدالقادر باجمال خسر الوطن أحد أبرز القيادات الجمهورية التي عملت بإخلاص من اجل الوطن والعمل المؤسسي في البلاد.

ويعد عبد القادر باجمال خامس رئيس وزراء في الجمهورية اليمنية خلال عشر سنوات.

الأستاذ باجمال في سطور/

عبد القادر عبد الرحمن باجمال ـ مـن مواليد 18 فبراير 1946م بالغرفة، مديريـة سيئون، محافظـة حضرموت

ـ بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة عام 1974م

ـ دبلومـات تخصصيـة فـي التخطيـط والادارة الماليـة خلال عامي 78 - 1979م ـ التحق بالعمل السياسي ضمن حركة القوميين العرب في 1966م

ـ رئيساً لاتحاد الطلاب القوميين بالقاهرة 1979م

ـ نائباً لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني 1978م

ـ نائب أول لوزير التخطيط في 1979م

ـ محاضر في كلية الاقتصاد جامعة عدن 78م ـ 1980م

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ـ عضواً باللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني 1980م

ـ وزير الصناعة عام 1980م

ـ وزير الطاقة والمعادن عام 1985م

ـ سجن عقب أحداث 13 يناير 1986م لخلافه مع قيادة الحزب الاشتراكي حيث اتهم بالنزعة الليبرالية ومعاداة الاشتراكية السوفييتية ومكث في السجن ثلاث سنوات وثلاثة اشهر

ـ شكل عقب خروجه من السجن مع آخرين اللجنة التحضيرية للحزب الوحدوي الديمقراطي 1989م

ـ عضو في مجلس النواب لدولة الوحدة في مايو 90م ـ عضو باللجنة الدائمة للمؤتمر التكميلي الرابع، كما انتخب عضوا باللجنة العامة بعد المؤتمر في 1990م

ـ رئيس للهيئة العامة للمناطق الحرة عام 1991م

ـ نائب رئيس الوزراء في مايو 1994م

ـ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية في أكتوبر 1994

وزير التخطيط والتنمية في 1997م ـ نائب رئيس الوزراء وزير للخارجية في مايو 1998م

ـ رئيساً للحكومة لثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006.

