أخبار اليمن : رئيس المؤتمر: باجمال جسّد أبهى صور التحلي بالمسئولية الوطنية

رئيس المؤتمر: باجمال جسّد أبهى صور التحلي بالمسئولية الوطنيةبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري ورئيس الوزراء الاسبق الاستاذ عبدالقادر باجمال، الذي وافاه الاجل اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020م، اثر مرض عضال الم به خلال السنوات القليلة الاخيرة.

واشاد رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمواقف الفقيد الراحل عبدالقادر باجمال وادواره الفعالة عبر مختلف مراحل النضال الوطني الحافلة بالعمل الوحدوي والتنموي والسياسي والثقافي والتنظيمي.

واعتبر الشيخ صادق امين ابو راس، رحيل القامة الوطنية الكبيرة عبدالقادر باجمال، خسارة فادحة للوطن اليمني بشكل عام،

مشيرا الى ان اليمن خسرت بذلك واحداً من أبرز رجالاتها الذين كان لهم إسهام فاعل في العمل الوحدي والسياسي والتنموي طوال مسيرته العملية، وحتى أقعده المرض خلال السنوات الاخيرة.

ولفت ابو راس الى عدد من مواقف الفقيد الوطنية في الدفاع عن الوحدة وحماية اهداف الثورة اليمنية ومكتسبات الثورة والجمهورية والتعددية السياسية،منوها في هذا السياق الى تعرضه للسجن عقب احداث الـ13 من يناير 1986 الدامية،

وإنخراطه في مسيرة النضال الوطني والعمل الوحدوي فيما بعد بتشكيله مع آخرين اللجنة التحضيرية لـ"الحزب الوحدوي الديمقراطي" (1989)، وصولا الى عضوية مجلس النواب لدولة الوحدة عام 1990م.

وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام في تعزيته بوفاة باجمال: "منذ التحاقه بالعمل الحكومي نائباً أول لوزير التخطيط في 1979م في الشطر الجنوبي من الوطن(سابقا)، مرورا بعضويته مجلس النواب لدولة الوحدة 1990م، ورئاسة الهيئة العامة للمناطق الحرة عام 1991، وإنتهاءً برئاسته لحكومات الجمهورية اليمنية لثلاث فترات متتالية 2001-2006م، عمل باجمال بإخلاص وكفاءة في جميع المناصب والمواقع التنفيذية التي شغلها"،

مشيرا الى بصمات الفقيد باجمال واسهاماته اللافتة طوال مسيرته العملية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تسودها العدالة والمساواة دولة المؤسسات والنظام والقانون، نابذا للتطرف والغلو والعنف والعصبية بكل اشكالها.

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وقال ابو راس :"لقد كان الاستاذ عبدالقادر باجمال واحداً من رجالات الدولة الذين قدموا للوطن خدمات جليلة في مختلف المواقع والمناصب التي تولاها خلال حياته وكان رجل اقتصادٍ وتنمية، وسياسة، مثقفاً واسع الاطلاع ومواكباً لكل المستجدات، وأحد الرجالات المخلصين الذين اسهموا في الدفاع عن وحدة الوطن".

واضاف :"كما ان الفقيد ومنذ انتخابه لعضوية اللجنة الدائمة للمؤتمر التكميلي الرابع، للمؤتمر الشعبي العام، وانتخابه عضوا باللجنة العامة في 1990م، ثم انتخابه امينا عاما للمؤتمر الشعبي العام في المؤتمر العام السابع2005م عدن، ثم نائيا لرئيس المؤتمر الشعبي العام .كآخر منصب تنظيمي له، مثل المؤتمر الشعبي العام في مبادئه العامة وبرامجه السياسية والتنموية وعلاقاته خير تمثيل، واسهم بفاعلية في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام".

وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام :"لقد جسد الفقيد باجمال ابهى صور التحلي بالمسئولية الوطنية ومصالح الوطن اليمني أثناء وبعد مغادرته العمل السياسي والتنفيذي".

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد عمرو وسهيل عبدالقادر باجمال، وكافة آل باجمال بمحافظتي حضرموت وشبوة، باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عبر الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل..

راجياً من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمهم ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

" انا لله وإنا اليه راجعون"

