فيديو.. بكاء على الهواء حزنا على حالة نجم المنتخب السعودي

بكى محمد عبد الجواد، نحم كرة القدم السعودي السابق، على شاشة دوت الخليج، الاثنين، وهو يتحدث عن الحالة الصحية الصعبة لزميله السابق في المنتخب السعودي خالد مسعد.

وقال عبد الجواد في مقابلة عبر الأقمار الاصطناعية من بيلو هوريزونتي في البرازيل، إن خالد مسعد بحاجة إلى "وقوف الجميع إلى جانبه"، مضيفا أن اللاعب "يستأهل منا ومن جميع محبيه الكثير".

وتابع: "خالد مسعد بحاجة إلى وقفتكم. خالد مسعد الذي قدم الكثير للكرة السعودية عن طريق المنتخب والأهلي السعودي، ورسم الفرحة على وجوه الكثير من المشجعين في المملكة والوطن العربي.. بحاجة إلى دعمكم".

وكان اللاعب السعودي السابق صالح النعيمة قد أطلق دعوة واستغاثة لمساعدة مسعد، فيما جرى تدشين وسم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان"#أنقذوا_ خالد_ مسعد".

ويعاني مسعد، وهو أحد أعضاء الجيل الذهبي للمنتخب السعودي الذي شارك في نسختي 1994 و1998 من كأس العالم لكرة القدم، من ظروف صحية وصفها عبد الجواد في تسجيل مصور بأنها "صعبة جدا جدا جدا"، بسبب مشكلات في القلب.

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وقال عبد الجواد إن التفاعل مع طلبه للوقوف إلى جانب مسعد لقي استجابة كبيرة، "لدرجة أني لا يمكن أن أنام طوال الليل من أجل الرد على الناس الذين يتصلون بي ويسألون عن مسعد""، مؤكدا أن الكثيرين أبدوا استعدادهم لتقديم المساعدة للاعب في ظل الظروف الصحية السيئة التي يمر بها.

وأضاف عبد الجواد لسكاي نيوز عربية: "من خلال معرفتي وقربي من خالد مسعد لفترات طويلة، فهو إنسان هادئ جدا، ويستسلم لأقل شيء يحصل معه"، مشيرا إلى أن احتمال أن يكون ذلك ما أثر عليه.

وأعرب عبد الجواد عن سعادته من ردود الفعل والتفاعل مع قضية خالد مسعد، قائلا الاستجابة "أسعدتني جدا، وأسعدت الجميع، وكل محبيه لأنه يستأهل.. خالد مستعد يستأهل".

وتذكر عبد الجوار التسديدة الأخيرة للاعب مسعد في مرمى منتخب الإمارات عام 1996 في نهائي كأس آسيا، والتي منحت المنتخب السعودي آنذاك البطولة للمرة الثالثة.

وحمل مسعد ألوان المنتخب السعودي في مئة 114 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا، كما حمل أيضا شارة قيادة المنتخب والنادي الأهلي السعودي.