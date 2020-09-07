روسيا : نسعى لكسر حصار قانون قيصر الأمريكى على سوريا

وقال بوريسوف، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين بمشاركة وزيرا الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، والسوري، وليد المعلم، فى دمشق، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "العقوبات التى تم فرضها على سوريا بموجب "قانون قيصر" الأمريكى لا تسمح "بجذب الاستثمار إلى الاقتصاد السورى".
وأضاف: "فى واقع الأمر هذا حصار هدام من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية، نحن نبذل جهودا مشتركة لكسره".
جدير بالذكر أن دمشق استضافت اليوم محادثات موسعة بين الوفد الروسى الذى ضم كذلك وزير الخارجية، سيرجى لافروف، والسلطات السورية، حيث التقى الوفد مع رئيس البلاد بشار الأسد، ووزير الخارجية، وليد المعلم.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت فى 17 يونيو الماضى بتطبيق "قانون قيصر" الذى تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.
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