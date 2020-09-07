مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين عسكريتين نرويجية وبريطانية

وأفاد المركز الوطنى لإدارة الدفاع عن روسيا بأن وسائل الدفاع الجوى رصدت تحليقا لجسم طائر كان يقترب من حدود الدولة الروسية.
ولتحديد هوية الهدف ومنع وقوع أى انتهاك لحدود الدولة الروسية، تم إقلاع مقاتلة من نوع "ميج-31" للأسطول الشمالى للبحرية الروسية، حيث حددت أن الجسم طائرة دوريات نرويجية من طراز "Orion".
ورافقت المقاتلة الروسية الطائرة النرويجية التى غيرت مسارها إلى اتجاه معاكس.
وفى مساء الاثنين أعلن المركز أن مقاتلة من طراز "ميج-29" أقلعت لمرافقة طائرة تجسس بريطانية من نوع "R.1 Sentinel" للقوات الجوية البريطانية فوق المياه الدولية لبحر بارينتسيفو.
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