ترامب يلمح إلى إمكانية ”فك ارتباط” الاقتصاد الأمريكي بالصين 

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية فصل اقتصادي الولايات المتحدة والصين، قائلا إن بلاده لن تخسر أموالا إذا توقف الجانبان عن التعامل.
وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، قال ترامب إن عبارة "فك الارتباط" مثيرة للاهتمام، مضيفا: "نحن نخسر مليارات الدولارات، وإذا توقفنا عن العمل معهم (الصينيون) فلن نخسر مليارات الدولارات. يسمى هذا فك الارتباط، لهذا ابدؤوا بالتفكير فيه".
وكانت الصين ردت في يونيو المنصرم على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بقطع العلاقات معها، بالتأكيد على أن أي خطوات من قبل واشنطن في هذا السبيل لن تصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وصرح وقتها المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن "فك الارتباط" بين الدولتين من جانب واحد وتغيير القوانين الاقتصادية في الولايات المتحدة "ليس خيارا واقعيا ولا حكيما".
وحذر المتحدث من أن مثل هذه الخطوة من قبل إدارة ترامب لن تحل المشاكل القائمة في الولايات المتحدة بل ستضر بالأمريكيين.
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