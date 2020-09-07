قالت وزارة الصحة الفرنسية يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في فرنسا زاد 4203 حالات مقارنة باليوم السابق ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 328980.
وارتفع أيضا عدد حالات الوفاة 25 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح مجموع الوفيات إلى 30726 حالة.
وكانت بيانات الصحة العامة الفرنسية قد أفادت يوم الأحد، بتسجيل أكثر من 7000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتم تشخيص 7071 حالة جديدة في غضون 24 ساعة تراجعا من 8550 حالة يوم السبت.
وبلغ عدد حالات الاستشفاء الجديدة على مدار الأيام السبعة الماضية 1898 حالة، فيما بلغ عدد المصابين بالعناية المركزة 326، بزيادة ثلاث مرات عن يوم السبت.
وتحتل فرنسا المركز السابع على مستوى العالم في عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرنسا.. تراجع عدد حالات الإصابة والوفاة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.