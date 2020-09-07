الموجة الثانية.. إسبانيا أول دولة في أوروبا تسجل نصف مليون إصابة بـ كورونا

أصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا، تسجل أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الأشخاص المصابين إلى أكثر من نصف مليون شخص.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن إسبانيا تشهد تصاعدًا مستمرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية عودة ملايين الطلاب إلى المدارس وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، سجلت إسبانيا 49.716 حالة إصابة و237 حالة وفاة فى الأسبوع الماضى، وتعد العاصمة مدريد أكثر المدن تصررًا بنسبة وصلت إلى الثلث من إجمالى الحالات المصابة والوفيات الجديدة.

ويتعرض إقليم مدريد إلى ثاني أعنف موجة من وباء كورونا،ولذلك تفرض الحكومة الاسبانية قيودًا على التجمعات الأسرية والمناسبات الاجتماعية.

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وأوضح فرناندو سيمون رئيس المركز الإسباني للطوارئ الصحية بأن هناك ارتفاعًا فى عدد الإصابات، وأشار إلى أن 50٪ من الحالات الجديدة لا تظهر عليها أعراض.

وتشهد إسبانيا ارتفاعًا سريعًا في الحالات اليومية منذ انتشار فيروس كورونا والتي بدأت في الصعود في شهر يوليو، تليها فرنسا بزيادة مماثلة في أول أغسطس.

وسجلت بريطانيا 349،500 حالة إصابة بفيروس كورونا وفرنسا 347،268 حالة وإيطاليا 277،634 حالة.