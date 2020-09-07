إطلاق نار كثيف على الطريق الجديد في لبنان والأهالي يطالبون الجيش بالتدخل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية "الوكالة الوطنية للإعلام"، بسماع دوي إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديد.
وذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل، أن أهالي منطقة الطريق الجديد طالبوا الجيش اللبناني بالتدخل لحمايتهم.
وفي سياق آخر، واصل الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، وتقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط برج حمود، النبعة ـ مقطع السكة، الطريق البحرية من نهر بيروت حتى انطلياس والطريق العام (الأوتوستراد) من نهر بيروت مرورا بمستديرة الدورة ـ جل الديب وصولا إلى انطلياس.
وتعيش لبنان واقعا أمنيا وسياسيا متذبذبا على خلفية الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الليرة إضافةً إلى الآثار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن وفاة أكثر من 170 شخصا وإصابة الآلاف.
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