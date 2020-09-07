اليونان تعلن عن تحرك عسكري جديد بسبب التوترات مع تركيا في المتوسط

قالت اليونان إنها ستعزز جيشها بأسلحة جديدة والمزيد من الأفراد ومن خلال تطوير صناعة الدفاع في البلاد، وسط تصاعد التوترات مع تركيا في شرق المتوسط.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يأتي الإعلان يوم الاثنين وسط مواجهة متوترة مع الجارة تركيا أدت إلى مخاوف من صراع مفتوح بين الحليفين في الناتو.
وقال متحدث إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيعلن تفاصيل البرنامج خلال خطابه السنوي عن حالة الاقتصاد يوم السبت.
تواجه أنقرة حاليًا مواجهة ضد اليونان وقبرص بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
ونشرت اليونان وتركيا قوات بحرية وجوية لتأكيد مطالبهما المتنافسة في المنطقة.
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