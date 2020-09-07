نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات فيروس كورونا في هولندا تكسر حاجز الـ75 ألفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت هولندا، اليوم الاثنين، 797 حالة إصابة جديدة بعدوى "كوفيد-19"، مما جعل إجمالي إصابات فيروس كورونا يتخطى الخمسة وسبعين ألفًا في الأراضي المنخفضة.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في هولندا إلى 75 ألفًا و584 حالة إصابة، من بينها 6243 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 8.87%.

وأصبحت هولندا في المركز الحادي والأربعين عالميًا، على سلم الترتيب العالمي لتفشي وباء كورونا، خلف جواتيمالا وأمام الإمارات.

وعلى الصعيد الأوروبي، تأتي هولندا في المركز الحادي عشر أوروبيًا من حيث تفشي الوباء، وهي ثامن أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي وباءً بالفيروس التاجي.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.