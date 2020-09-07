تعرفوا على تفاصيل خدمة العلم

دوت الخليج:- كشف مصدر حكومي مطلع الى الرأي ابرز ملامح برنامج «خدمة العلم» الالزامي، و الذي اعلن عنه رئيس الوزراء أمس في اطار تخفيف البطالة والفقر الذي تسعى له الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مده الخدمة ستستمر لعام واحد، وستشمل الفئة العمرية من 25-30 عاما ممن هم ليسوا على مقاعد الدراسة ولا يعملون في وظيفة في القطاعين العام والخاص او خارج البلاد، مبينا ان من هم مواليد ما دون العام 1996 لن يشملهم البرنامج ، وفق "الرأي" .

وأضاف المصدر ان الخدمة ستقسم الى مرحلتين، المرحلة الاولى تمتد 3 شهور وستكون خدمة عسكرية و9 شهور يتم اشراكهم في برامج تدريبية وتشغيلية في القطاع الخاص ضمن النقص المتاح لدى القطاع الخاص واحلالهم مكان العمالة الوافدة لمن يرغب في حال انتهاء البرنامج.

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وأشار المصدر، أن الخدمة ستشمل الذكور والاناث،وان الاناث سيتم استثنائهن من مده الخدمة العسكرية التي تستمر ضمن البرنامج 3 شهور وسيتم تدريبهن مباشرة والحاقهن بالعمل في القطاع الخاص طيلة فترة الخدمة المتبقية والتي تستمر 9 شهور.

وقال المصدر، أن الحكومة ستقوم بمنح 90 دينارا للملتحق بالبرنامج خلال الثلاثة شهور الاولى من الخدمة العسكرية وصولا الى الحد الادنى للاجور بعد الحاقهم في العمل في القطاع الخاص، وان القطاع الخاص سيشارك بما قيمته 130 دينارا للملتحق ليصل الى 220 دينارا بشكل اجمالي طيلة فترة الالتحاق بالبرنامج.وأشار المصدر، ان الملتحقين في البرنامج سيتلقون التدريب والمهارات التي تساهم في اضافتهم للقطاع الخاص وتعويض نقص العمالة لديهم، مبينا انه يجوز للقطاع الخاص ابقاء الملتحقين في حال ثبت كفائتهم من خلال ابرام عقد جديد معه بعد انتهاء فترة التدريب.

وبين المصدر، ان الحكومة ستعمل على احتساب هذه السنة من خدمة الضمان الاجتماعي للملتحقين في البرنامج بالاضافة الى انها ستعمل على شمولهم بالتأمين الصحي لهم والأسرهم في حال عدم توفر تأمين صحي للأسر.