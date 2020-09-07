أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 147 خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

خروقات قوى العدوان بلغت 147 خلال 24 ساعة

أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، الاثنين، أن انتهاكات قوى العدوان للهدنة بمحافظة الحديدة، بلغت 147 خرقاً خلال 24 ساعة، خروقات قوى العدوان بلغت 147 خلال 24 ساعةأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، الاثنين، أن انتهاكات قوى العدوان للهدنة بمحافظة الحديدة، بلغت 147 خرقاً خلال 24 ساعة، وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وحيس، وإلقاء قذائف متفجرة من طائرة تجسسية على شارع الخمسين وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس وكيلو16 وخمس طائرات تجسسية في الجاح وحيس. وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 42 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و94 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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