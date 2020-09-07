لندن تستدعي السفير الروسي بعد "تسميم نافالني"

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، السفير الروسي في لندن، لتقديم إيضاحات عن تسميم المعارض أليكسي نافالني، وفق ما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي أعرب عن "ارتياحه" لخروج المعارض من غيبوبته.
وكتب وزير الخارجية البريطاني على حسابه في تويتر، أن السلطات البريطانية استدعت أندريه كيلين "لتعرب له عن القلق العميق لتسميم أليكسي نافالني".
وكشفت الفحوص عن إصابة نافالني بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" وفقا لبرلين، والذي استخدم في بريطانيا عام 2018 لتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.
وأضاف راب أن "استخدام سلاح كيميائي محظور هو أمر مرفوض تماما، وعلى روسيا أن تجري تحقيقا تاما وشفافا".
وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن لندن تعتزم العمل مع "شركائها وبينهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمطالبة بمحاسبة من ارتكبوا" عملية التسميم.
وتحدثت ألمانيا الأسبوع الماضي عن "أدلة قاطعة"، على أن الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".
وأكد مساعدو نافالني أن استخدام نوفيتشوك يظهر أن أجهزة الأمن الروسية وحدها مسؤولة عن الهجوم، لكن الكرملين نفى ذلك بشدة.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين: "كل محاولات ربط روسيا بأي طريقة كانت بما حصل (مع نافالني) غير مقبولة في نظرنا".
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