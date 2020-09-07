الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
وأضافت أن الاتصال تناول أيضا استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وأشار ماكرون خلال الاتصال إلى مستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.
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