روسيا تطالب ألمانيا باختيار المسئول عن تعليقات الحالة الصحية لـ نافالني

حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ألمانيا على اختيار المتحدث المسئول عن التعليقات الرسمية التي تخرج عن اليكسي نافالني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاق المعارض الروسي من غيبوبة دخل فيها بعد أن شعر بالمرض على متن رحلة داخلية روسية من تومسك إلى موسكو في 20 أغسطس، وبعد تلقيه العلاج في مستشفى أومسك، حيث هبطت الطائرة اضطراريًا، تم نقل نافالني إلى عيادة شاريته الألمانية. ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ألمانيا إلى اختيار المتحدث المسؤول عن التعليقات الرسمية بشأن الوضع مع أليكسي نافالني.

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