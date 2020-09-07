أخرهم رجل أكل حيوان الغرير.. ارتفاع عدد الوفيات بالطاعون الدبلي في منغوليا

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين، نقلا عن مركز الأمراض الحيوانية المنشأ في إقليم زافخان أن منغوليا أكدت وفاة الحالة الثالثة متأثرة باصابتها بمرض الطاعون الدبلي منذ بداية العام الجاري. وبحسب وسائل الإعلام، توفي رجل يبلغ من العمر 38 عامًا مصابًا بالطاعون الدبلي اليوم الاثنين في منطقة توسونتسينجيل في زافخان. اقرأ ايضا

وافادت الانباء بأن القتيل تناول لحم حيوان الغرير فى اقليم خوفسجول بشمال منغوليا الشهر الماضي. وقال مركز الأمراض الحيوانية المنشأ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء، إن 25 شخصًا كانوا على اتصال بالرجل ثبتت إصابتهم بالطاعون. Advertisements

وسُجلت حالتي الوفاة السابقتين في إقليم خوفد الغربي في أغسطس الماضي، وفي إقليم جوفي ألتاي في منتصف يوليو. و كان هناك ما مجموعه 18 حالة مشتبه بها من الطاعون الدبلي في منغوليا، وتم تأكيد أربع منها مختبريًا. وفي أوائل يوليو، تم تأكيد حالتين من الطاعون الدبلي في مقاطعة منغوليا الداخلية في الصين، وبعد ذلك دخل مستوى الإنذار الثالث حيز التنفيذ ، لمنع صيد وأكل الحيوانات التي قد تكون تحمل الطاعون الدبلي.

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