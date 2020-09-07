إعلان حرب.. تركيا تهدد بإسقاط طائرات يونانية

قال مسعود حقي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للشئون السياسية والأمنية، في تصريحات على شاشة التليفزيون الرسمي التركي، إن تركيا مستعدة لبدء الحرب مع اليونان.

وأضاف بحسب ما ذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، أن اليونان أرسلت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لأن اليونان لا تمتلك حاملات طائرات.

وعلقت الصحيفة على تصريحات بالقول إنه تناسى أن اليونان لا تحتاج إلى حاملات طائرات لأنها تمتلك المئات من الجزر التي تؤدي نفس الغرض من حاملات الطائرات.

وتابع المسئول التركي قائلا إن اليونان لم تعثر على الغاز حتى الآن لكنها ترسل حاملات الطائرات ضد تركيا، هي لا تمتلك حاملات طائرات... إنها تهاجمنا وتحشد ضدنا من على ظهر حصان شخص آخر، لكن هذا الحصان سوف يقتل، مؤكدا أن تركيا ليست الدولة التي يمكن أن تصمت.

وعلقت الصحيفة اليونانية على تصريحات حقي قائلة إنه شطح بخياله عندما قال كل من ينتهك الحقوق التركية سنسحق كبده. رئيسنا يقول كأمة تركية إننا لا نسمح لأحد بالاستيلاء على حقوقنا. إذا كان هناك أي شخص ينتهك حقوقنا، فإن الأمة التركية ستخرج كبده من جسده.

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واستطرد المسؤول التركي قائلا: "هناك جيش تركي ضخم يحتل المرتبة الثامنة في العالم والثالث في الناتو. من يجرؤ على التنمر علينا في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط؟ هل تريد اليونان حقًا تذوق طعمنا؟".

وفي جزء آخر من الكلمة قال: " أعني ما يكفي بالفعل . سيُسقط طيارونا قريبًا خمسة أو ستة منهم، طائرات حربية يونانية، وسندخل في حرب، مؤكدا أن تركيا ليست دولة يجب اختبارها.

وختم مستشار أردوغان بالقول: إذا كان هناك طيار يوناني واحد يمكنه إطلاق النار علينا، فسأطلق النار بنفسي عليه في منتصف جبهته.