استفزازات عسكرية خطيرة.. اشتباكات بين الجيشين الصيني والهندي على الحدود

أفاد المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، تشانج شويلي، بأن قوات دفاع الحدود الصينية أُجبرت على اتخاذ إجراءات مضادة بعد ما وصفه بأنه تجاوز الجيش الهندي الخط بشكل غير قانوني.

وذكر جيش التحرير الشعبي في بيانه، إن القوات الهندية أطلقت اليوم الاثنين، النار على دوريات الحدود التابعة لجيش التحرير الشعبي والتي كانت على وشك التفاوض في منطقة جبل جود باو في بانجونج تسو، ووصف الحادث بأنه "استفزازات عسكرية خطيرة ذات طبيعة سيئة للغاية".

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ووفقًا للمتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، تشانج شويلي، فإن تصرفات الهند "انتهكت بشكل خطير الاتفاقيات بين الصين والهند، ما أدى إلى تصعيد التوترات الإقليمية والتسبب بسهولة في سوء التفاهم وسوء التقدير".

وصرح شويلي قائلًا: "نطلب من الجانب الهندي أن يوقف فورًا الأعمال الخطيرة، ويسحب على الفور الأفراد العابرين للخطوط، ويقيّد بشدة قوات الخطوط الأمامية، وأن يحقق بصرامة ويعاقب الأفراد الذين أطلقوا أعيرة نارية لضمان عدم حدوث حوادث مماثلة مرة أخرى".

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ولم ترد انباء عن وقوع إصابات بعد الحادث.

واحتلت القوات الهندية الأسبوع الماضي ثلاث قمم من التلال على الضفة الجنوبية لبانجونج تسو عندما اندلع إطلاق نار في المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن إطلاق نار على خط السيطرة الفعلية منذ عام 1975.

ولم يتم إطلاق أي رصاصات أثناء اشتباك حلوان في 15 يونيو الذي قتل فيه 20 جنديًا هنديًا، وقيل إنهم قتلوا بدلًا من ذلك بقضبان حديدية.