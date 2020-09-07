مستجدات كورونا في السعودية 7 سبتمبر .. تراجع في عدد الإصابات الحرجة

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة الصحة السعودية، عن مستجدات كورونا اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، عن مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، معلنة عن تسجيل 768 حالة إصابة جديدة، تم التأكد من إيجابية تحاليلهم المعملية، ضمن خطة التقصي والفحوصات التي تقوم بها الوزارة في كافة أنحاء المملكة، وخضوعهم للرعاية الصحية اللازمة، وفق أحدث البروتوكولات العالمية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 321.456 مصاب، منذ بداية ظهور الجائحة بالمملكة وحتى اليوم .

مستجدات كورونا في السعودية 7 سبتمبر

وأضاف وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، خلال تقريرها اليومي المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مستجدات التعافي والوفيات بالمملكة على النحو التالي :

تعافي 886 حالة جديدة اليوم، بعد التأكد من تحول تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، ومغادرتهم المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة .

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 297.623 حالة شفاء منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بنسبة شفاء تقدر بحوالي 92.59%، وهي من أعلى نسب الشفاء في المنطقة .

سجلت الوزارة 26 حالة وفاة اليوم، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .ط

وصل إجمالي الوفيات في المملكة حتى اليوم 4.107 حالة وفاة، بنسبة تقدر 1.28% من إجمالي الإصابات .

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جهود وزارة الصحة السعودية لمكافحة فيروس كورونا

تواصل وزارة الصحة السعودية جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتخصيص العديد من وسائل الاتصال، للمواطنين والمقيمين بالمملكة للاستفسار بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالوسائل التالية :

تطبيق (موعد) للتقييم الذاتي .

تطبيق (عيادات تطمن) للزيارة .

الاتصال على ؤقم (937) للاستشارات والاستفسارات .

واتس رقم (920005937) والاستفادة من الخدمات التفاعلية .

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