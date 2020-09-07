تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية من ضبط عملية شراء أصوات لصالح أحد المرشحين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2020.

وعقب استصدار الإذن القانوني تمت عملية المداهمة والتي أسفرت عن ضبط ستة من المواطنين يقومون بعملية شراء الأصوات، وكذلك تم ضبط مبلغ مالي، و46 ظرفا بداخل كل منها مبلغ نقدي يقدر بمئتي دينار كويتي وكشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين. وتم حجز المتهمين والمضبوطات تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكويت.. ضبط عملية شراء أصوات في الانتخابات العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.