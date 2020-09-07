تخوف في بريطانيا بعد تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا

قال نائب كبير أطباء إنجلترا إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تثير قلقا كبيرا وإن الناس "استرخوا أكثر مما يجب" خلال الصيف.
وقال جوناثان فان-تام:"علينا أن نبدأ في أخذ هذا بشكل جدي جدا من جديد" منبها الناس إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات.
وأضاف "إذا لم نتوخ الحرص فسنواجه موقفا صعبا، الناس استرخوا أكثر مما يجب".
وأفادت بيانات حكومية نشرت الاثنين بأن بريطانيا سجلت 2948 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في ثاني أكبر زيادة تسجل خلال 24 ساعة منذ مايو.
وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعا بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية.
وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.
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