أخبار عالمية

تخوف في بريطانيا بعد تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال نائب كبير أطباء إنجلترا إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس تثير قلقا كبيرا وإن الناس "استرخوا أكثر مما يجب" خلال الصيف.

وقال جوناثان فان-تام:"علينا أن نبدأ في أخذ هذا بشكل جدي جدا من جديد" منبها الناس إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات.

وأضاف "إذا لم نتوخ الحرص فسنواجه موقفا صعبا، الناس استرخوا أكثر مما يجب".

Advertisements

وأفادت بيانات حكومية نشرت الاثنين بأن بريطانيا سجلت 2948 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في ثاني أكبر زيادة تسجل خلال 24 ساعة منذ مايو.

وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعا بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية.

وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تخوف في بريطانيا بعد تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا