وزير خارجية اليونان : تركيا تفتح جبهات حرب فى كل مكان ‎

وأضاف دندياس بعد لقائه وزير الخارجية المالطى إيفاريست بارتولو، الذى يزور أثينا حاليا: "هذا يعد انتهاكا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".
واستشهد الوزير اليونانى بعدد من الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التى تقوم بها تركيا، مثل إصدار وتجديد "نافتكس" للأنشطة البحثية فى الجرف القارى اليونانى، والتهديدات المباشرة، والمناورات بنيران حية.
وشدد دندياس على ضرورة وقوف أوروبا بشكل كامل ودون تردد فى مواجهة التحديات التركية والمسائل الأمنية والهجرة، وقال إن لدى أوروبا القدرة على القيام بذلك، مضيفا: الاختيار بسيط، والأمر متروك لتركيا للاختيار، إما حوار بدون تهديدات وابتزاز أو عقوبات.
واعتبر أن تصرفات تركيا ليست موجهة فقط ضد دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى، بل موجهة ضد الاتحاد نفسه، كما كان فى فبراير فى إفروس، وفى بحر إيجه، وفى شرق البحر المتوسط.
وأضاف أن تركيا تنتهك جوهر مبادئ الاتحاد وجوهر المكتسبات الأوروبية المشتركة، ولهذا السبب تتطلب هذه التحديات المشتركة إجابات مشتركة.
وأكد وزير الخارجية، أن اليونان مستعدة دائمًا للحوار مع تركيا، ولكن فى إطار القانون الدولى.
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