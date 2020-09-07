إسبانيا أول بلد أوروبى يتجاوز نصف مليون إصابة مسجلة بكورونا

وبحسب ما نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، فقد سجّلت وزارة الصحة حتى الإثنين 525 ألفا و549 إصابة مؤكدة بـكوفيد-19، وذلك بعد تسجيل 26 ألفا و560 إصابة جديدة من الجمعة وحتى الإثنين، فيما ارتفع إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 29 ألفا و516 حالة بعد تسجيل 98 وفاة جديدة.
من جانبه، قال وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيلا إن الحكومة تتوقع استلام 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذى تعمل جامعة "أكسفورد" البريطانية على تطويره، وذلك إذا ثبتت فعاليته فى التجارب السريرية، فيما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن الحكومة ستبدأ فى إعطاء اللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بنهاية العام.
وتأتى تلك الأنباء فى ظل مخاوف من تزايد أعداد الإصابات فى المملكة المتحدة وفرنسا اللتين تحلان فى المرتبتين الثانية والثالثة بعد إسبانيا.
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