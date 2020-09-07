اليونان تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 156 إصابة جديدة بفيروس



سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 11663 حالةً. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية فى بيان اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه سُجلت خمس حالات وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 289 حالةً.

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