الدفاع المدني السوداني يكشف حقيقة خروج فيضان النيل عن السيطرة

نفى الدفاع المدني السوداني، اليوم الاثنين، ما نسب إليه بشأن ارتفاع مناسب النيل وخروجها عن السيطرة.

‏وأكد الدفاع المدني السوداني أن المناسيب مستقرة والمياه في طريقها للانخفاض ‎نافيًا ما نسب إليه حول خروج النيل عن السيطرة وارتفاع نسبة الفيضانات .

و تفقد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة و الدكتورة آمنة احمد المكي والي نهر النيل اليوم خلال زيارته للولاية عدد من القرى والمناطق المتأثرة بالفيضانات بمحليتى شندي والمتمة.

ونقلت وكالة الانباء السودانية عن صديق تاور قوله إن الهدف من الزيارة للولاية الوقوف على آثار وكوارث السيول والفيضانات التى ضربت البلاد والوقوف ميدانيا على حجم الاضرار وتقييم الأوضاع بالمناطق المتضررة،

وأكد تاور دعم الحكومة ووقوفها بجانب المواطن بشكل عاجل وتقديم الدعم من المأوى والغذاء والدواء لتخفيف الاضرار، وثمن جهود حكومة الولاية تجاه الحد من الآثار والأضرار، مشيدا بتكاتف وتضامن المواطنين.