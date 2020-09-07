روسيا: طرح أول دفعة من لقاح Sputnik V ضد كورونا للتداول العام

أفادت وكالة سبوتنيك الاخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن سلطات الصحة الروسية قررت طرح الدفعة الأولى من لقاح Sputnik V الروسي ضد فيروس كورونا كوفيد 19 للتداول العام.
في وقت سابق من 11 أغسطس الماضي، تم تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المسمى Sputnik V من قبل الحكومة الروسية.
وتم تطويره من قبل مركز "جماليا" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
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