السودان: ضبط متفجرات تُستخدم في التنقيب عن الذهب

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أحمد جودة - القاهرة - ضبطت أجهزة الأمن في ولاية نهر النيل بالسودان، أربعة متهمين، بينهم أجنبي، بحوزتهم متفجرات تُستخدم في التنقيب عن الذهب.
وذكر المكتب الصحفي للشرطة السودانية -في بيان اليوم الاثنين- أن المتهمين عُثر بحوزتهم على عملات أجنبية مختلفة، وبندقية كلاشنكوف، وسيارة بداخلها جوالين من مادة نترات الأمونيوم و80 قطعة ديناميت، إضافة إلى جهاز تفجير، وهي مواد تُستخدم في عمليات التنقيب عن الذهب.
وتم تحرير بلاغ في المتهمين، وفقًا لقانوني النقد الأجنبي، والأسلحة والذخيرة.
وأشادت والي نهر النيل الدكتورة آمنة محمد الفكي بجهود قوات الشرطة في مكافحة الجريمة والحفاظ على الاقتصاد الوطني، مؤكدة دعمها للشرطة بالولاية.
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