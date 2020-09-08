نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية الكويتية: ضبط عملية شراء أصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الاثنين، عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عملية شراء أصوات انتخابية لصالح مرشح محتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة (أمة 2020) عن الدائرة الرابعة.

وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن معلومات وردت إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية، تفيد بوجود عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين في الدائرة الانتخابية الرابعة.

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وأضافت أنه تم تكثيف التحريات التي أكدت وجود منزل في إحدى مناطق الدائرة تجرى داخله إدارة عملية شراء الأصوات لصالح هذا المواطن؛ حيث تم على إثرها استصدار الإذن القانوني اللازم لتفتيش المنزل وضبط المشاركين في هذه العملية، وكذلك المبالغ النقدية والأوراق الخاصة بعمليات البيع، وضبط كل ما يظهر عرضا أثناء عملية التفتيش.

وأشارت إلى أنه بعد مراقبة المسكن، تمت عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبط ستة مواطنين كويتيين يقومون بعملية شراء الأصوات، فضلا عن ضبط مبلغ مالي قدره 2779 دينارا كويتيا (نحو 9 آلاف دولار أمريكي)، و46 مظروفا بداخل كل منها 200 دينار (نحو 650 دولارا)، فضلا عن كشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين وجهاز (لاب توب).

ونوهت بأنه بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بأنهم يقومون بشراء الأصوات من الناخبين، وإملاء القسم عليهم، وتسليمهم المبلغ النقدي المتفق عليه لصالح أحد المواطنين في الدائرة الرابعة، لافتة إلى أنه تم حجز المتهمين والمضبوطات، تمهيدا لإحالتهم الى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.