نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تكسر حاجز نصف مليون إصابة بكورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصبحت إسبانيا رسميا أول بلد أوروبي يتخطى حاجز النصف مليون إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 في أوروبا منذ بدء الجائحة، بحسب الإحصاءات التي أعلنتها سلطات الصحة في مختلف الأقاليم.
وبحسب ما نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فقد سجّلت وزارة الصحة حتى الإثنين 525 ألفا و549 إصابة مؤكدة بـكوفيد-19، وذلك بعد تسجيل 26 ألفا و560 إصابة جديدة من الجمعة وحتى الإثنين، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 29 ألفا و516 حالة بعد تسجيل 98 وفاة جديدة.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إن الحكومة تتوقع استلام 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تعمل جامعة "أكسفورد" البريطانية على تطويره، وذلك إذا ثبتت فعاليته في التجارب السريرية، فيما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن الحكومة ستبدأ في إعطاء اللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بنهاية العام.
وتأتي تلك الأنباء في ظل مخاوف من تزايد أعداد الإصابات في المملكة المتحدة وفرنسا اللتين تحلان في المرتبتين الثانية والثالثة بعد إسبانيا.
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