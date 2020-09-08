أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة عبدالقادر باجمال

الوهباني يعزي بوفاة عبدالقادر باجمالبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ عبدالقادر باجمال، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها :

الاخ العزيز/عمر عبدالقادر باجمال

الاخ العزيز/ سهيل عبدالقادر باجمال

ببالغ الأسى و الحزن تلقينا نبأ وفاة الهامة الوطنية والصديق العزيز الأستاذ/ عبدالقادر باجمال، الذي أختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وفي ممارسة العمل السياسي و الحزبي والاجتماعي الفاعل في كافة المحافل الدولية وفي أوساط المجتمع وبكل إخلاص.

إننا نعزيكم وانفسنا في مصابكم الجلل، سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه , وأن يلهمكم وجميع أهله ومحبيه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

