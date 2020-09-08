الوهباني يعزي بوفاة عبدالقادر باجمال
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ عبدالقادر باجمال، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها :
الاخ العزيز/عمر عبدالقادر باجمال
الاخ العزيز/ سهيل عبدالقادر باجمال
ببالغ الأسى و الحزن تلقينا نبأ وفاة الهامة الوطنية والصديق العزيز الأستاذ/ عبدالقادر باجمال، الذي أختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.
وفي ممارسة العمل السياسي و الحزبي والاجتماعي الفاعل في كافة المحافل الدولية وفي أوساط المجتمع وبكل إخلاص.
إننا نعزيكم وانفسنا في مصابكم الجلل، سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه , وأن يلهمكم وجميع أهله ومحبيه الصبر والسلوان
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة عبدالقادر باجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.