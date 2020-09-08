المحكمة رفضت التأجيل.. فشل محاولة مؤسس ويكيليكس لوقف تسليمه لـ أمريكا

رفض القاضي في قضية تسليم مؤسس ويكليكس جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة لمحاكمته طلبًا من الدفاع لتأجيل الجلسة على أساس أنه كان بإمكانهم طلب التأجيل في وقت مبكر، وكان عليهم أن يتوقعوا أنها قد تقرر في نهاية المطاف النظر في لائحة الاتهام الثانية

وانتقدت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، قرار القاضية فانيسا بارايتسر بعدم السماح للدفاع بتمديد الوقت من أجل معالجة لائحة الاتهام الثانية ضد جوليان أسانج.

وأوضحت القاضي أن محاميي أسانج أتيحت لهم الفرصة لطلب تأجيل الجلسة على مدار الأسبوعين الماضيين

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وقالت إنه لم يكن عليهم أن يتنبأوا باستراتيجيتهم على توقع أنها لن تسمح بلائحة الاتهام الثانية.

وكان أمام الدفاع متسع من الوقت للعودة إلى المحكمة لتوضيح أنه لم يكن لديهم وقت كافٍ. قال القاضي: لم يفعلوا ذلك.

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وجاء طلب الدفاع بتأجيل الجلسة بعد محاولتهم الفاشلة لحمل القاضي على "استبعاد" أو تجاهل لائحة الاتهام الثانية على أساس أن الادعاء قدمها بعد فوات الأوان.

وأكد مارك سمرز كيو سي، متحدثًا باسم الدفاع، في جلسة الاستماع اليوم أنه بينما يحق للادعاء تقديم المزيد من لوائح الاتهام، هناك مبدأ للعدالة

كما أعرب فيدل نارفايز، الذي كان يعمل مستشارًا في السفارة الإكوادورية في لندن أثناء منح أسانج حق اللجوء من الإكوادور، عن إحباطه من قرارات المحكمة خلال جلسة يوم الاثنين

وركزت جلسات الاستماع الموضوعية لتسليم المجرمين التي عقدت لـ أسانج على الجوانب الفنية للقضية مثل استلام آخر مذكرة توقيف حيث كان لا بد من تأكيد اعتقال أسانج بعد إصدار لائحة الاتهام الجديدة وما إذا كان الجمهور سيحصل على الحق في الاستماع إلى ملخصات شهادة الشهود قبل الشروع في استجواب الشهود.

وسمحت القاضية فانيسا باريتسر بـ 30 دقيقة كحد أقصى لشهود الدفاع ليكونوا "مكانهم" قبل استجوابهم ، لكنها رفضت السماح لكل شاهد بالاطلاع على الجوانب الرئيسية لأقوال شهودهم كمسألة طبيعية.