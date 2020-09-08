بعد وقوع انفجار.. الداخلية العراقية: شركات الأمن المتعاقدة مع أمريكا مستهدفة

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ورود معلومات عن استهداف شركات الأمن والدعم اللوجستي المتعاقدة مع الجانب الأمريكي.

وقالت الداخلية السعودية، إن المعلومات تتضمن مواقع شركات الأمن وعناوينها والعاملين فيها.

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وأضافت: ندعو شركات الأمن والدعم اللوجستي إلى الحذر.

وأفادت وسائل الإعلام العراقية، بإصابة شخصين إثر وقوع انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في العاصمة بغداد.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قالت خلية الإعلام الأمني، الأحد الماضي: تسبب الانفجار، الذي استهدف أمس شركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة في إصابة منتسب ومدني".