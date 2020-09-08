التربية: تحويل أجور العاملين في امتحان التوجيهي 2020 للبنوك

دوت الخليج:- قالت وزارة التربية والتعليم، انها حولت أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الدورة العامة 2020، للبنوك لغايات صرفها لمستحقيها. ودعت الوزارة العاملين في الامتحان لمراجعة البنوك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لاستلام المخصصات التي سيتم إيداعها في حساباتهم البنكية.

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