الجزائر تطلق التأمين الإسلامي وتنشيء بنوكا في أفريقيا

قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن الجزائر ستطلق للمرة الأولى نظام التأمين الإسلامي، المعروف باسم تكافل، بينما تسعى الحكومة لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وقال بن عبد الرحمن أيضا إن السلطات تخطط لإنشاء بنوك في دول أفريقية في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع في البلد العضو بمنظمة أوبك. وأعلنت الجزائر عن خطط لتطوير وتنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز بعد هبوط في إيرادات الطاقة تسبب في مشاكل مالية. وأبلغ بن عبد الرحمن إذاعة الجزائر أن التأمين الإسلامي سيكون متاحا في شركات مملوكة للدولة بدءا من الأسبوع القادم. Advertisements وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في أعقاب تحرك لبنوك الدولة الشهر الماضي لبدء طرح منتجات للتمويل الإسلامي في مسعى لإجتذاب أموال من السوق الموازية. وتقول الحكومة إن الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستساعد في إيجاد مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الذي يعتمد بشدة حاليا على إيرادات صادرات النفط والغاز. وقالت السلطات أيضا إنها ستفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء بنوك في إطار إصلاحات للقطاع المصرفي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون. وقال بن عبد الرحمن إن الخطوات القادمة ستشمل التوسع في الخارج بتأسيس بنوك في دول أفريقية، وبصفة خاصة في دولتي النيجر ومالي المجاورتين.

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