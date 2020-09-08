ليبيا.. السراج ينصب رئيسا جديدا للأركان

نصب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فريق أول ركن محمد الحداد رئيسا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي.

وكان السراج أصدر قرارًا في وقت سابق، بترقية اللواء الحداد إلى رتبة فريق أول ركن.

من ناحية أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عودة دفعة جديدة من المرتزقة السوريين من ليبيا بعد انتهاء عقودهم.

وقال المرصد إن ما لا يقل عن 34 قاصرًا قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وأعيدت جثثهم مع 500 جثة أخرى إلى سوريا عبر تركيا.

وكشف المرصد عن أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرًا من سوريا إلى ليبيا، للقتال في صفوف الوفاق، مضيفًا أن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حاليًا بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا.