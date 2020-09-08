أخبار عالمية

مقتل 10 مدنيين في هجمات لبوكو حرام شمالي شرق نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قُتل عشرة مدنيين في شمال شرق نيجيريا في هجمات شنّها على قراهم مقاتلون من جماعة بوكو حرام المتشددة، بحسب ما أعلن قادة في ميليشيات محليّة موالية للحكومة.

وقال باباكورا كولو المسؤول عن إحدى هذه الميليشيات إنّ عناصر من بوكو حرام شنّوا في ساعة متأخرة من ليل الأحد هجوماً على قرية كرماري الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، وقتلوا أربعة من سكّان القرية بينما كان هؤلاء يغطّون في النوم.

ووفقاً لابراهيم ليمان العضو في الميليشيا نفسها فإنّ المهاجمين قتلوا هؤلاء القرويين الأربعة من دون أن يستخدموا أسلحتهم النارية، وذلك كي لا يلفتوا انتباه القوات العسكرية المتمركزة على مقربة من القرية.

وفي قرية أخرى تقع على مشارف مايدوغوري شنّ عناصر من بوكو حرام هجوماً مماثلاً على منازل أربعة مدنيين فقتلوا ثلاثة منهم حرقاً بالنار والرابع بالسلاح الأبيض، بحسب ما أفادت مصادر محليّة.

Advertisements

وعلى مقربة من مدينة مايدوغوري قتل مزارعان أثناء عملهما في حقلهما وخطف آخرون عديدون على أيدي عناصر من الحركة المتطرّفة، وفق مصادر محليّة.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009 حين شنّت بوكو حرام تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف هذه.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل 10 مدنيين في هجمات لبوكو حرام شمالي شرق نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا