وزير الخارجية اليوناني: تركيا تفتح جبهات حرب وتعتدي على الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات حرب في كل مكان بالمنطقة.
وأكد دندياس، أن تركيا أصبحت تهدد جيرانها بالحرب؛ حال اختاروا ممارسة حقوقهم القانونية.
وأضاف- عقب لقائه وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو- أن ما تقوم به تركيا انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة.
وسرد الوزير اليوناني عددا من الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تقوم بها أنقرة، مثل إصدار وتجديد “نافتكس” للأنشطة البحثية في الجرف القاري اليوناني، والتهديدات المباشرة، والمناورات بـ"الذخيرة الحية".
واعتبر تصرفات تركيا ليست موجهة فقط ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بل ضد الاتحاد نفسه، كما كان في فبراير في إفروس، وفي بحر إيجه، وفي شرق البحر المتوسط.
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