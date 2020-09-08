مسؤولون أمريكيون : ترامب بصدد إقالة وزير الدفاع

قال مسؤولون فى الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، غير راض عن عمل وزير الدفاع، مارك إسبر، ويعتزم إقالته وتعيين وزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكى، بدلا منه.





ونقلت قناة "NBC" عن ثلاثة مسؤولين رفيعى المستوى فى الإدارة الأمريكية، أن ترامب أصبح مقتنعا بضرورة إقالة إسبر من منصب وزير الدفاع، وبحث هذا الموضوع مع ويلكى بشكل مباشر فى الشهر الماضى فى البيت الأبيض.

وأوضحت مصادر القناة أن المناقشات تطرقت إلى إمكانية تعيين ويلكى قائما بأعمال وزير الدفاع فور إقالة مارك إسبر، مشيرة مع ذلك إلى أن إجراء التعديل فى قيادة البنتاجون من غير المرجح أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر.

وسبق أن أفادت وكالة "بلومبرج"، فى أوائل أغسطس، بأن ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال الفوز فى الانتخابات الرئاسية، وأضافت أن قائد البنتاجون أبلغ المقربين به بنفسه بنيته الاستقالة أيا كانت نتائج السباق الرئاسى.

وفى يونيو ذكرت "NBC" أن ترامب نظر فى احتمال إقالة إسبر بشكل فورى بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التى فجرها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.