أخبار عالمية

تعليق عائلة جمال خاشقجي على أحكام القضاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال ، أن الأحكام التي صدرت في ، بحق المتورطين في قتل الراحل؛ رادعة وكافية بحق المجرمين. 

وأصدرت النيابة السعودية، حكمًا بالسجن 20 عامًا على 5 مدانين بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إضافة لأحكام بالسجن لـ 10 سنوات لمدان واحد، و7 سنوات لـ 2 آخرين.

وقالت النيابة السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقًا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية".

وأضافت: "هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي".

وتابعت: "حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عامًاعلى خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعليق عائلة جمال خاشقجي على أحكام القضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا