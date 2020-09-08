فيديو : مع استمرار موجة الحر .. احتدام حرائق الغابات فى كاليفورنيا

وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، قال مسؤولو الإطفاء إن السلطات لم تستطع حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين احتواء حريق غمر منطقة فريسنو بوسط كاليفورنيا، وتسبب فى الإجلاء العاجل لأكثر من 200 شخص مطلع الأسبوع كانوا فى أحد المنتجعات.

وأفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا فى بيان، بأن الحريق استمر فى الاتساع فى ظل "الظروف الجوية السيئة" والتهم ما يقرب من 79 ألف فدان بينما لا يزال سبب الحرائق قيد التحقيق.

وأصدر مسؤولو مقاطعة ماديرا أوامر إخلاء وحثوا السكان على المغادرة إذا شعروا بعدم الأمان.

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واستمر حريق فى مقاطعة سان برناردينو بجنوب شرق لوس أنجليس فى الاشتعال طوال الليل، وتم احتواؤه بنسبة سبعة فى المئة فقط حتى صباح اليوم الاثنين، وصرح مسؤولون بأن الحريق نجم عن ألعاب نارية استخدمت خلال حفل.

وفى شرق سان دييجو جنوب كاليفورنيا، كافح 400 من رجال الإطفاء حريقا أتى على أكثر من عشرة آلاف فدان فى غابة كليفلاند العامة.