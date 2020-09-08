المكسيك تسجل 223 وفاة و3486 إصابة جديدة بـ كورونا

ويرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى المكسيك إلى 67781، فيما بلغت الإصابات منذ تفشى الوباء إلى 637509 حالات.
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض فى الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الأحد الذى سجلت فيه المكسيك 232 وفاة و4614 إصابة بالفيروس.
وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقى للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.
وسجلت المكسيك ثالث أعلى حصيلة عالمية للوفيات بكورونا، وهى بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين.
يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا فى العالم، حيث سجلت أكثر من سبعة ملايين إصابة.
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