حصيلة وفيات كورونا في الأرجنتين تتخطى الـ 10 آلاف

ووفقا لبيانات الحكومة، سجلت البلاد عشرة آلاف و129 حالة وفاة من بين 488 ألفا و7 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وتسفر نصف اختبارات الكشف عن فيروس كورونا فى الأرجنتين عن نتائج إيجابية.

وتخضع الأرجنتين لإجراءات عزل عام منذ 20 مارس، وعلى الرغم من ذلك زادت الحالات فى الأسابيع الأخيرة.

ولا تزال بعض مناطق البلاد ومنها العاصمة بوينس أيرس، تخضع لمستويات متفاوتة من الحجر الصحى على الرغم من استئناف بعض الأنشطة مثل ممارسة الرياضة وتناول الطعام فى المطاعم المفتوحة فى الهواء الطلق فى الآونة الأخيرة.