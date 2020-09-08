الأرجنتين: حصيلة ضحايا فيروس كورونا تجاوزت الـ10 آلاف شخص

أعلنت السلطات الأرجنتينية أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت الـ 10 آلاف شخص.
وأشارت وزارة الصحة الأرجنتينية- في بيان حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أنها سجلت 9215 إصابة جديدة بالفيروس، و271 وفاة، موضحة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 488 ألفًا و7 حالات، وعدد الضحايا 10129 شخصًا.
يذكر أن الأرجنتين سجلت ارتفاعًا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة رغم إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس منذ 20 مارس في مختلف أنحاء البلاد.
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