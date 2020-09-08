هجوم في كابول.. وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل وإصابة 3 من عناصر طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أحد عناصر حركة "طالبان" وإصابة 2 آخرين، في هجوم، استهدف عدة نقاط تفتيش أمنية، في ولاية "كابول" منذ ساعات.
وقالت الوزارة -في بيان لها اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إن عناصر الحركة هاجمت نقاط التفتيش من عدة اتجاهات ولكنه تم التصدي لها، مشيرة إلى أنه لم يُصب أي من قوات الأمن في هذا الهجوم.
من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.
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