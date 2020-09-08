تتجه للإغلاق.. إسرائيل تسجل 3392 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل قياسي بإجمالي الإصابات التي تسجل يوميا منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في إسرائيل في مارس الماضي.

ويأتي تسجيل هذا المعدل والارتفاع المتواصل في حصيلة الإصابات، في الوقت الذي يرقب الإسرائيليون الإعلان رسميا ونشر قائمة البلدات الحمراء التي سيفرض عليها الإغلاق الليلي الذي أجل إلى مساء اليوم بضغط من احزاب الحريديم التي تعارض بشدة الإغلاق وفرض إجراءات مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تصادف منتصف سبتمبر الجاري، وتستمر حتى أكتوبر المقبل.

ويشمل الإغلاق الليلي والتقييدات، إغلاق كافة المرافقة والإبقاء على المرافق الحيوية من محال بيع المواد الغذائية والصيدليات والمخابز، والسماح بالتجوال لمسافة حتى 500 متر قرب المنزل، وحظر التجمهر والسماح فقط إلى 10 أشخاص للقاء في مكان مغلق، والسماح أيضا بالتجمهر حتى 20 شخصا بالأماكن المفتوحة، مع اعتماد تعليمات وإجراءات الوقاية.